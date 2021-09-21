دي مايو يترأس حدثاً في الأمم المتحدة عن المرأة الأفغانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم الثلاثاء، اجتماعًا وزاريًا افتراضيًا على هامش الجمعية العامة، بعنوان “حماية إنجازات 20 عامًا من المشاركة الدولية في أفغانستان: كيفية الاستمرار بدعم مستقبل النساء والفتيات الأفغانيات وحصولهن على التعليم”.

هذا وقد تم الترويج للحدث من قبل إيطاليا بالتعاون مع اتحاد النساء الأوروبيات (UnWomen) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ​​وبلدان أخرى.

ويركز موضوع الحدث على “أوضاع النساء والفتيات الأفغانيات في ظل الوضع الراهن للبلاد”، مع التركيز على الحق بالتعليم”. وأن “الهدف يتمثل بالحفاظ على إنجازات السنوات العشرين الماضية لضمان حقوق النساء والفتيات وحماية المساواة بين الجنسين بشكل عام في أفغانستان”.