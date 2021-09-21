برلماني إيطالي: إعادة فتح صالات السينما والمسارح بأقصى سعتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا برلماني إيطالي إلى إعادة فتح صالات السينما ودور العرض المسرحي للعمل بأقصى سعتها.

وقال زعيم كتلة زعيمة حزب أخوة إيطاليا المعارض في اللجنة الثقافية بمجلس النواب، فيديريكو مولّيكوني، في تصريحات الثلاثاء، إن “من الضروري مراجعة معايير السعة لقاعات المسارح ودور السينما، وكذلك الأحداث في الهواء الطلق مثل الملاعب، وضمان أقصى سعة لها بأمان”. وذكّر النائب المعارض بأن ما سلف ذكره، يُعدّ “حفاظاً على تدفق اقتصادي مناسب لتعويض الخسائر الهائلة التي تكبدتها هذه القطاعات بسبب الإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة وباء كوفيد 19”.

وأشار مولّيكوني إلى أنه “قدمنا ​​جدول أعمال بهذا الصدد في مجلس النواب، ونحن نتحدى الحكومة في مجال الموافقة عليه”. واختتم بالقول إن على وزير الموروث الثقافي داريو “فرانشيسكيني أن يستمع لصرخة هذه الفئات”، من المجتمع.