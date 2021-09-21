الداخلية الإيطالية: وصول 43372 مهاجراً إلى شواطئنا منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الايطالية أنه منذ بدء العام الجاري وحتى الآن وصل 43,372 مهاجراً إلى سواحل البلاد.

وقالت مذكرة الداخلية التي صدرت الثلاثاء، وأخذت بعين الاعتبار عمليات الرسو التي تم رصدها متى الساعة الثامنة من صباح اليوم، إنه “في الفترة نفسها من العام الماضي كان عدد المهاجرين الوافدين قد بلغ 23,141 بينما كان عددهم عام 2019 قد توقف عند 6779 فقط”.

وذكر البيان الأمني، أن “يوم أمس، شهد وصول 97 شخصًا إلى سواحلنا، مما رفع العدد الإجمالي للوافدين عن طريق البحر إلى بلادنا منذ بداية الشهر الجاري إلى 3962”. بينما “في العام الماضي، وصل 4386 مهاجراً طوال شهر أيلول/سبتمبر، أما في عام 2019 فقد كان هناك 2498 شخصاً”.

ولفتت المذكرة إلى أن “من بين ما يقرب الـ43400 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا العام، هناك 12,646 مواطنا تونسيا (أي بنسبة 29٪)، وذلك بناءً على ما أعلن عنه المهاجرون من جنسيات وقت نزولهم؛ يليهم المهاجرون القادمون من بنغلاديش (5454 بنسبة 13٪)، مصر (4058، 9٪)، ساحل العاج (2844، 7٪)، إيران (2128، 5٪)، غينيا (1800، 4٪)، إريتريا (1575، 4٪)، العراق (1563، 4٪)، السودان (1496، 3٪)، ثم المغرب (1477، 3٪)”.

وخلص بيان قصر (فيمينالي)، مقر وزارة الداخلية، الى القول إنه “بالإضافة إلى ما سلف ذكره، هناك 8331 شخصًا (بنسبة 19٪) قدموا من دول أخرى أو الذين لا يزال قيد إجراءات تحديد الهوية”.