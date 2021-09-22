بوريل في لقاء مع عبد اللهيان: قلق بشان المسار العام للبرنامج النووي الايراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- جدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الاعراب عن “القلق” بشأن “المسار العام للبرنامج النووي الإيراني”، وذلك خلال لقائه مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

ووفق مذكرة صدرت الاربعاء في بروكسل غداة اللقاء، تركز النقاش على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، حيث شدد بوريل على “ضرورة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا العالقة”.

وأعاد المسؤول الاوروبي، بصفته منسق المفاوضات بشأن البرنامج النووي الايراني، التأكيد على “الأهمية الكبرى لاستئناف سريع لمحادثات فيينا” من اجل “التنفيذ الكامل” لخطة العمل الشاملة المشتركة، فيما نقل البيان عن وزير الخارجية الإيراني “استعداده لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت”.

واستعرض الاجتماع أوجه التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي وإيران، بما في ذلك مجالات تتعلق بتغير المناخ والتجارة والأمن والهجرة، كما تم التطرق إلى قضايا حقوق الإنسان.

وفي الشأن الافغاني، تحدث عبد اللهيان عن “ارتفاع عدد اللاجئين الأفغان الوافدين إلى إيران”. ومن جانبه شدد يوريل على “رغبة الاتحاد الأوروبي في الانخراط بنشاط مع الشركاء الإقليميين لمواجهة التحديات الراهنة”. واتفق الجانبان على “المصلحة المشتركة في التعاون لتلافي تهديدات للاستقرار الإقليمي”.