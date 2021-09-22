دي مايو يعلق على طلب حركة طالبان مخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيويورك- دعا وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، حركة طالبان الافغانية إلى “احترام حقوق المرأة” أولا قبل المطالبة بمخاطبة الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وقال دي مايو في تصريح على هامش أعمال الجمعية العامة، “قادة طالبان يريدون التحدث إلى الأمم المتحدة؟ ليظهروا أولاً أنهم يحترمون حقوق المرأة. حاجة إلى أفعال وليس أقوال”.

وقد وردت أنباء عن رسالة وجهها وزير الخارجية بالانابة في حكومة الحركة، أمير خان متقي، طالب فيها الامم المتحدة بإلقاء خطاب بلاده أمام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.