وزير فلسطيني: الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- حذر وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة من ان “الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها”.

وقالت وزارة المالية في بيان إن بشارة أبلغ ممثلي مجموعة الدول المانحة “بشكل واضح وصريح، ان الحكومة استنفذت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية”.

وقال بشارة: “ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة، فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا من التعقيد”.

ودعا الى “ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص، التي أصبحت اداة لاستمرار الاحتلال”.

كما حث وزير المالية الفلسطيني “المجتمع الدولي على عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي بالتجاوب مع مطالبنا”.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية إثر احتجاز إسرائيل أموال فلسطينية وانعكاسات أزمة كورونا وشح المساعدات الخارجية.

وفي هذا الصدد فقد دعا بشارة “لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل عام 2018، على الأقل لفترة تجسيرية”.

وأوضح أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% العام الحالي مقارنة مع 2020.

