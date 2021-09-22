حزب الشعب الاوروبي يرفض دعوة سالفيني توحيد يمين-الوسط في كتلة واحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رفض رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر دعوة زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني توحيد المجموعات المحسوبة على يمين-الوسط في الجهاز التشريعي الاوروبي في كتلة واحدة

وقال ويبر، في تصريح للصحفيين “لدى مجموعة الشعب الاوروبي (EPP) فكرة واضحة عن مستقبل أوروبا، فنحن نؤمن بأوروبا الموحدة القوية وأي شخص يعرّف نفسه على أنه ديمقراطي مسيحي ويريد الحفاظ على يمين-الوسط موحدًا، يجب عليه أولاً التفكير في أوروبا موحدة”. واضاف “هذا هو المعيار”.

وكان سالفيني قد رأى أن الانتخابات الألمانية يوم الاحد المقبل “ستغير التوازن الأوروبي والقاري على مدى السنوات العشرين المقبلة”، في إشارة إلى إستطلاعات للرأي تفيد بتقدم الحزب الديمقراطي الاشتراكي على حساب الديمقراطيين المسيحيين. وقال سالفيني “وجود يمين-وسط مقسم في البرلمان الأوروبي: جزء ينتمي للشعب الاوروبي وجزء ينتمي للمحافظين والاصلاحيين والجزء الآخر ينتمي لمجموعة الهوية والديمقراطية يعطينا قوة أقل”.

وفي ذات الصدد، قال نائب رئيس الشعب الاوروبي، منسق حزب (فورتسا إيتاليا) انطونيو تاياني “التصويت في ألمانيا لن يغير التوازن. حزب الشعب الأوروبي هو أكبر مجموعة في البرلمان الاوروبي ويعرِّف نفسه في قيم معينة. أعتقد أنه من الصواب التعاون ولكن يبدو أنه من المستحيل أن تولد مجموعة واحدة”.

وأضاف “لدينا مواقف واضحة للغاية بشأن القضايا الأساسية مثل أوروبا والعملة الموحدة اليورو. من الممكن إجراء حوار ولكن من المستحيل على حزب الشعب الأوروبي أن يتحاور مع حزب البديل من أجل ألمانيا (AFD) أو مع التجمع الوطني لمارين لوبان لأنهم ضد أوروبا”.