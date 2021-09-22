إيطاليا: تسجيل 3970 إصابة و67 حالة وفاة بكوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) الاربعاء تسجيل 3970 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و67 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 645 ألفا و853، توفي منهم 130 ألفا و488.

الوفيات المعلنة أمس الثلاثاء كانت أيضا 67 وفاة والاصابات 3377 إصابة، فيما ارتفع معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 1% إلى 1.4%.

وتراجع عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 3 مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم اليوم 516 مريضا، وأيضا من يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بخروج 141، ليصبح عددهم اليوم 3796

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و408 آلاف و806، بعد شفاء 6 آلاف و850 شخصا بين أمس واليوم.