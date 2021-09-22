الفاتيكان: إتفاقية “أوكوس” مدعاة للقلق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، أن الكرسي الرسولي يعارض “إعادة التسلح”، منوها بأن “كل الجهود التي تُبذل حاليا هي من أجل إزالة الأسلحة النووية، لأنها ليست وسيلة للحفاظ على السلام والأمن في العالم”.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول اتفاقية اوكوس (AUKUS) الامنية بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة واستراليا والتي تتضمن بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وأضاف الكاردينال بارولين في تصريح للصحفيين الاربعاء، على هامش اجتماع لحزب الشعب الاوروبي في روما، أن الاسلحة “النووية تخلق المزيد من الأخطار على السلام والمزيد من الصراعات”. وقال “ضمن هذه الرؤية، التي لطالما ميزت الكرسي الرسولي، لا يسعنا إلا الشعور بالقلق”.

وكانت وكيلة قسم القضايا متعددة الأطراف في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، فرانشيسكا دي جوفانّي، قد ذكّرت في مداخلة يوم الاثنين الماضي أمام المؤتمر العام الـ 65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بـ”إدانة البابا فرنسيس المتكررة لامتلاك الأسلحة النووية واصفا إياه بغير أخلاقي”، وبدعوته إلى “تأسيس عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وأيضا بتأكيد قداسته على أن أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية، لا تثمر سوى عن حس زائف بالأمان”.