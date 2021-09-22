وزير ايطالي: على المجتمع الدولي حماية التراث الثقافي بأفعانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الثقافة الايطالي، داريو فرانشيسكيني، أن “المجتمع الدولي مدعو لإتخاذ إجراءات لحماية التراث الثقافي في أفغانستان والدفاع عن الفنانين الأفغان وحريتهم في الإبداع”.

وأشار فرانشيسكيني، في مداخلة الاربعاء بمؤتمر “الأكاديميات الوطنية لدول مجموعة العشرين”، الذي استضافه مقر الأكاديمية الوطنية الايطالية (LINCEI) في روما، إلى أنه “في الوثيقة النهائية لمؤتمر وزراء الثقافة في مجموعة العشرين، التي تم التوقيع عليها بالإجماع في نهاية تموز/يوليو في روما، تم التأكيد مجددًا على الحاجة إلى حماية الثقافة والقطاعات الإبداعية التي تعزز النمو المستدام والمتوازن”.

وتابع “بالإضافة إلى حماية التراث الثقافي في مواجهة مخاطر وتهديدات الإرهاب والحروب والكوارث الطبيعية”، حيث حظيت بشأنها “فكرة الخوذ الزرقاء للثقافة التي دعمناها بقوة، بترحيب واسع”.