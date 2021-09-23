دراغي: سوق العمل عادت للانتعاش لكن ثلاثة أرباع الوظائف الجديدة مؤقتة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مشاعر الرضا “لعودة سوق العمل للانتعاش”، مستدركاً: “لكن ثلاثة أرباع الوظائف الجديدة مؤقتة”.

وفي كلمته خلال الجمعية العامة لاتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا) لعام 2021، الخميس، أضاف دراغي أن “تعزيز الاقتصاد اقترن بتحسن ظروف التوظيف. ففي تموز/يوليو الماضي، ارتفع عدد الموظفين بمقدار 440 ألف شخص مقارنة بالعام السابق”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “عدد العاطلين عن العمل كان قد أقل بمقدار 170 ألفاً وعدد الأشخاص غير النشطين قد انخفض بفارق 484 ألف شخص”، مبيناً أن “سوق العمل قد عادت إلى الانتعاش، لكن لا تزال هناك جوانب تثير القلق”.

وخلص دراغي الى القول، إن “ثلاثة أرباع الموظفين الجدد حظوا بعقد محدد المدة”، فضلا عن أن “في عام 2020، كان هناك أكثر من مليوني أسرة تعيش في فقر مدقع”.