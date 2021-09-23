البابا يلتقي ثلاث عائلات مسيحية من أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ التقى قداسة البابا فرنسيس يوم أمس الأربعاء، قبيل إجراء لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس، ثلاث عائلات أفغانية مسيحية مكونة من ١٤ شخصا من بينهم ٧ قاصرين.

ووفقاً لما نشرته إذاعة الفاتيكان، الخميس، فقد “روى هؤلاء الأشخاص ما عاشوا من مخاوف وعدم يقين عقب عودة حركة (طالبان) إلى السلطة في البلاد، وعن اضطرارهم إلى البقاء في أحد المخازن لأربعة أيام وأربع ليالٍ خوفا من إلقاء القبض عليهم، حيث أبلغ البعض عنهم لمجرد كونهم مسيحيين حسب ما ذكروا”.

وقالت الإذاعة إن “إحدى السيدات الأفغانيات أرادت إهداء الأب الأقدس خاتما ورداءً يرويان حياة من المعاناة، وقد قبل البابا هذه الهدية شرط أن تحتفظ بها السيدة كعلامة صداقة ورجاء. وتحدثت السيدة عن أن زوجها قد تم فصله من العمل فور عودة حركة (طالبان)، ثم اعتُقل ولا تعرف عنه شيئا حتى الآن”.

هذا “وكان برفقة المرأة خلال لقاء الأب الأقدس ابنها وبناتها الثلاث، وستعيش هذه العائلة في محافظة بيرغامو في شمال إيطاليا لتبدأ حياة جديدة، وذلك بفضل الشبكة التضامنية لمؤسسة (Meet Human) التي ينسق أعمالها علي إحساني، وهو كاتب أفغاني هرب من كابول سنوات مضت مختبئا أسفل شاحنة وشهد موت شقيقه خلال هذه الرحلة”.