بوريل: على الاتحاد الاوروبي التحرك بشأن الجزء الخاص بأمنه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ب روكسل- رأى الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل أنه يتعين على التكتل الاوروبي المقدرة على التحرك “في الحالات التي لا يمكننا فيها توقع الولايات المتحدة أو حلف شمال الاطلسي (ناتو) للتدخل”.

وأضاف بوريل، في مقابلة مع محطة الشبكة التلفزيونية الامريكية (PBS) بث نصها مكتبه في بروكسل “علينا أن نشارك بالجزء الخاص بنا من المسؤولية وأن نكون قادرين على التصرف بمفردنا إذا لزم الأمر. وكلما كانت أوروبا أقوى، سيكون حلف الناتو أقوى “.

وردا على سؤال حول مبادرة استحداث قوة تدخل أوروبية مستقلة قوامها 5000 جندي أوروبي، قال بوريل “كما تعلمون، قررت الولايات المتحدة الانسحاب وهو من حقها. قال الرئيس بايدن في الأمم المتحدة (أمس الاول) إنه لأول مرة منذ 20 عامًا الولايات المتحدة ليست في حالة حرب في أي مكان في العالم”. واضاف بوريل “نحن الاوروبيون، علينا، كما قلت، أن نشارك في الجزء الخاص بمسؤوليتنا. وللقيام بذلك، يجب أن تكون لدينا القدرة على نشر قوات، مثلكم أنتم. وبفضل قواتكم وجيشكم، كان من الممكن تأمين مطار كابول”.

وردا على سؤال ما إذا كانت هذه التصريحات قد تغضب المسؤولين في واشنطن وحلف ناتو، قال بوريل “لا ينبغي عليهم. لا أفهم لماذا يمكن لأوروبا قوية أن تمثل مصدر قلق لحلف الناتو. كلما كانت أوروبا أقوى، كان حلف الناتو أقوى، لأننا جزء من الناتو. لا نغير شيء بشيء آخر. القدرة العسكرية للأوروبيين هي مكمل للناتو وليس بديلاً”.