إيطاليا: 63 حالة وفاة بكوفيد-19 وتسجيل 4061 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) الخميس تسجيل 4061 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و63 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 649 ألفا و906، توفي منهم 130 ألفا و551.

الوفيات المعلنة أمس الاربعاء كانت 67 وفاة والاصابات 3970 إصابة، فيما تراجع قليلا معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 1.35% إلى 1.26%.

واستمرت وتيرة التراجع في عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 8 مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم اليوم 505 مريضا، وأيضا اولئك الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بعد أن غادرها 146 مريضا، ليصبح عددهم اليوم 3650.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و414 ألفا و272، بعد شفاء 5 آلاف و466 شخصا بين أمس واليوم.