إيطاليا: وزاري مجموعة العشرين حول الازمة الافغانية يؤكد أولويتها دوليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أن وزير الخارجية لويجي دي مايو ترأس أمس الاربعاء اجتماعا وزاريا إفتراضيا لمجموعة العشرين، من أجل “تعزيز تبادل الأفكار والآراء حول المساهمة التي يمكن للمجموعة تقديمها للجهود الدولية الحالية فيما يتعلق بالأزمة الأفغانية”.

وتعتبر إيطاليا هذا الحدث بمثابة عمل تحضيري لقمة استثنائية مرتقبة لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان من المتوقع انعقادها مطلع الشهر القادم.

واشار بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس إلى أن إيطاليا دعت إسبانيا وهولندا وسنغافورة وقطر للمشاركة، كما شاركت في هذا الحدث الافتراضي ثلاث عشرة وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ونوه البيان بأن المستوى الرفيع للمشاركين (من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستة عشر وزيراً، بمن فيهم وزراء خارجية الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الصين، الهند، إسبانيا، الرئيس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي) يؤكد “الأولوية التي يوليها المجتمع الدولي لملف أفغانستان”، وشهادة على “الإجماع الواسع على المساهمة التي يمكن أن تقدمها مجموعة العشرين لحل مستدام ومتماسك وفعال للأزمة”.

واتفق المشاركون على “الدور الذي لا غنى عنه للأمم المتحدة وعلى أهمية استمرار وجود وكالاتها في أفغانستان”، مؤكدين مجددا “الدعم الكامل لأعمال المساعدة التي تقدمها للشعب الأفغاني والمهاجرين إلى بلدان الجوار والمشردين داخليا.”

وأشار البيان إلى أن المشاركين سلطوا الضوء على بعض الأولويات وتوافقوا بشأنها، بدءً من “ضرورة العمل الفوري والفعال لمنع وقوع كارثة إنسانية والانهيار الاقتصادي للبلاد، لا سيما في ضوء فصل الشتاء المقبل. ومن هذا المنظور، فإن ضمان الوصول الحر والآمن وغير المقيد إلى المساعدات الإنسانية أمر أساسي”، وكذلك “استعادة القدرة التشغيلية الكاملة لمطار كابول الدولي” لضمان تدفق تلك المساعدات.

واعتبر البيان أن “الامن لا يزال مصدر قلق عميق، ولهذا السبب نكرر النداء القوي بألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهابيين والمتطرفين”.

أخيرًا، أكد الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين على أن “احترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات، وكذلك الحاجة إلى الاستجابة للتطلعات المشروعة للأفغان لتحقيق السلام والرفاهية، يجب أن تكون المبادئ التوجيهية لأي عمل لصالح أفغانستان”.