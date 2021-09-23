لقاء بين بوريل ولافروف سعيا لعلاقة اكثر إستقرارا بين الاتحاد الاوروبي وروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الاوروبية أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل إلتقى اليوم الخميس وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت مذكرة صدرت عن المفوضية الاوروبية إلى أن بوريل ولافروف استعرضا “العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بالإضافة إلى القضايا الدولية الملحة.”

وخلال النقاش، تناول المسؤول الأوروبي بعض التحديات أمام العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، حيث يبقى الهدف السعي إلى “علاقة أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها”.

ونوهت المذكرة بأن “الخلافات لا تزال قائمة، لا سيما فيما يتعلق بانتهاكات روسيا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وفي مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك فيما يتعلق بالفضاء الإلكتروني وحملات التضليل والتهديدات الهجين الأخرى”.

وعلى الساحة الدولية، تمحور النقاش “حول القضايا، التي يتعين على الاتحاد الأوروبي وروسيا مواصلة التعاون بشأنها، بهدف معالجة التحديات الأمنية العالمية مثل الوضع في أفغانستان وليبيا ومالي وعملية السلام في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الايراني”.