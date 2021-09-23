تعيين قائد جديد لعملية إيريني الاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- عيّن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الأدميرال ستيفانو توركّيتو قائداً لعملية إيريني البحرية، خلفا لنظيره الايطالي الأدميرال فابيو أغوستيني.

وسيتولى القائد الجديد مهامه اعتباراً من مطلع تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

الادميرال توركيتو يعمل منذ 35 عاما في البحرية وشغل مناصب قيادية في عمليتي “بحر آمن” و”صوفيا” الاوروبية.

وتتخذ عملية ايريني الاوروبية روما مقرا لقيادتها، وتعمل على مراقبة تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، كما من المتوقع أن تبدأ في عمليات تدريب خفر السواخل الليبي.