دراغي: الازمة الافغانية لا يجب أن تصرف انتباهنا عن عدم الاستقرار بمنطقة المتوسط، ليبيا بالأخص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوه رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي بـ”إن الاهتمام الذي نتابع به الوضع في أفغانستان وفي جميع أنحاء آسيا الوسطى يجب ألا يصرف انتباهنا عن عدم الاستقرار الذي لا يزال يميز منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة”.

وأضاف دراغي في وقت متأخر من ليل أمس، في مداخلة عبر دائرة الفيديو في مداولات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة “على وجه الخصوص، نحن ندعم عملية الانتقال في ليبيا من أجل حل مستدام وشامل للأزمة على المستوى المتعدد الأطراف والثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي”.

وقال دراغي “الهدف هو استكمال المسار الذي خطه الليبيون أنفسهم لتجديد الإطار المؤسسي الوطني، بطريقة موحدة، دون تدخل خارجي وتحت رعاية الأمم المتحدة”.

وشدد رئيس الوزراء الايطالي على أنه “يتعين على المجتمع الدولي العمل مع المؤسسات والشعب الليبي لتجاوز الجمود الراهن”، حيث “يجب أن نضمن إجراء الانتخابات المقررة في 24 كانون الاول/ديسمبر المقبل والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار “.