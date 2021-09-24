المفوضية تؤكد انعقاد المجلس الاوروبي-الامريكي للتجارة في موعده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكدت المفوضية الاوروبية أن المجلس الامريكي-الاوروبي للتجارة والتكنولوجيا سينعقد في موعده في بيتسبرغ في 29 أيلول/سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدثة باسم مفوضية شؤون التجارة في الاتحاد الاوروبي، ميريام غارسيا فيرير.

وكانت تداولت أنباء عن إمكانية تأجيل المجلس المشترك في اعقاب الازمة التي انفجرت بين بروكسل (بالاخص باريس) وواشنطن إثر إعلان اتفاقية (AUKUS) الامنية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واستراليا، الغت بموجبها الاخيرة صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدلتها بصفقة اخرى لغواصات امريكية تعمل بالطاقة النووية.

ومن المتوقع أن يترأس المجلس الاوروبي-الامريكي للتجارة والتكنولوجيا، الذي أعلن عنه خلال زيارة الرئيس جو بايدن لبروكسل منتصف حزيران/يونيو الماضي، من الجانب الامريكي وزيرا الخارجية انتوني بلينكن والتجارة جينا ريموندو ومن الجانب الاوروبي مفوضة شؤون المنافسة مارغريت فيستاغر ونائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس.