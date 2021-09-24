لامورجيزي: جرائم قتل النساء طاعون اجتماعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، عن قتل النساء، إن “ما نواجهه اليوم هو جريمة كراهية، يُنظر إليها على أنها وباء اجتماعي”، والتي “لا يمكننا محاربتها إلا إذا عملنا معاً بشِركة، تحليل، نوايا وأفعال”.

وفي كلمتها خلال مؤتمر “قتل النساء: وجهات نظر وقوانين”، الذي نظمه مارتشيللو كاردونا، المفوض المنسق لمبادرات التضامن مع ضحايا جرائم المافيا والعنف المتعمدة، في روما الجمعة، أضافت الوزيرة لامورجيزي، أن “الأحداث الإجرامية المرتبطة بالعنف ضد المرأة لا يزال يتكرر حدوثها كثيراً”، والتي “شهدت في شهر الجاري زيادة لا تعقل حقاً”.

وأوضحت وزيرة الداخلية أن “في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، كانت هناك 11 حادث قتل لنساء، 8 منها على يد أزواجهن أو من قبل شخص تربطه والضحية علاقة عاطفية”. واختتم بالقول، إن “الفترة بين بداية العام الجاري وشهر آب/أغسطس شهدت هذه الجرائم طفرة، حيث ارتفع عددها إلى 75 من إجمالي 182 جريمة قتل”.