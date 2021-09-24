حماس تدين مصادقة الكونغرس على دعم “القبة الحديدية” الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أدانت حركة (حماس) مصادقة الكونغرس الأمريكي على دعم منظومة “القبة الحديدية” بالسلاح بقيمة مليار دولار أمريكي.

وقال الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، إن “قرار الكونغرس الأمريكي بالموافقة على تجديد دعم مخزون صواريخ القبة الحديدية للكيان يعبر عن حالة استمرار الانحياز الذي يصل إلى حد الشراكة مع الاحتلال في العداء لشعبنا وقتل تطلعاته الوطنية والاصطفاف إلى جانب قادة العدو المجرمين”.

وأضاف: “إن استمرار الولايات المتحدة في دعم الاحتلال الصهيوني وامتلاكه للقبة الحديدية والقدرات العسكرية الكبيرة لن تمنحه أمناً على أرضنا أو تحصنه من ضربات المقاومة”.

وتابع: “نطالب السلطة الفلسطينية بعدم التعويل على الإدارة الأمريكية، واتخاذ موقف لمواجهة الانحياز الأمريكي المستمر مع الاحتلال”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد رحب بقرار الكونغرس.

وقال في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء: “شكرا لنواب مجلس الشيوخ الأمريكي، جمهوريين وديمقراطيبن على حد سواء، على دعمهم الساحق لإسرائيل والتزامهم بأمنها”.

وأضاف: “أولئك الذين يحاولون ان يتحدوا هذا الدعم تلقوا اليوم ردا قاطعا”. واختتم بالقول، إن “الشعب الإسرائيلي يشكر الشعب الأمريكي ومندوبيه على صداقته المتينة”.