مقتل فلسطيني وإصابة عشرات بمواجهات في الضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قتل فلسطيني وأصيب عشرات آخرين في مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، في بلدة بيتا، بقضاء نابلس، في شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي في الرأس، وصل بحالة حرجة جداً إلى مستشفى النجاح من بلدة بيتا”.

من جهته قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن “طواقمنا تعاملت مع 28 اصابة في بيتا، بينها 8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و18 نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع و2 نتيجة سقوط وحروق”.

وكانت المواجهات قد تجددت في بلدة بيتا بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، التي تشهد مواجهات أسبوعية بين الطرفين المذكورين منذ شهر أيار/مايو الماضي، بدأت إثر إقامة مستوطنين بؤرة استيطانية على أراضي جبل صبيح في بيتا.