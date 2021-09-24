دي مايو: انهيار اقتصاد أفغانستان سيُخرج تدفقات الهجرة عن نطاق السيطرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن جل ما يقلق بلاده من ناحية أفغانستان “هو الانهيار الاقتصادي للبلاد بسبب نقص الدعم المالي”.

وأضاف الوزير دي مايو، المتواجد حالياً في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تصريحات لنشرة أخبار محطة التلفزة الوطنية الثانية (راي2) الجمعة، إن “هذا الموقف من شأنه أن يتسبب بتدفقات هجرة غير منضبطة وانتشار الإرهاب”، وفي الوقت نفسه “نحن نتحرك من أجل ضمان حماية حقوق المرأة”.

في السياق ذاته، كتب دي مايو على صفحته الخاصة في (فيسبوك): “نعمل في نيويورك على تعزيز علاقاتنا الثنائية مع البلدان الأخرى. نتعامل مع المنظمات الإنسانية الرئيسية، ونسعى إلى خلق تعددية فعالة وداعمة”.

وذكّر الوزير أن “وباء كوفيد 19 قد أظهر لنا ذلك، فلا يمكن لبلد ما أن يحقق أي هدف لوحده، بل هناك حاجة للتعاون بين الدول، ودعم المنظمات الدولية”، مؤكداً أن “إيطاليا تلعب دورًا رائدًا في ملفات مهمة مثل أفغانستان، ليبيا، التحول البيئي ومحاربة كوفيد 19 هنا أيضاً، في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أن “من الضروري المضي قدمًا برؤية واضحة، وأن نكون أبطال مسيرة التعافي بعد الجائحة، التي تبذل إيطاليا قصارى جهدها فيها لصالح مواطنيها”.