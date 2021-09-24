إيطاليا: كوفيد يصيب 3797 شخصاً ويخلّف 52 ضحية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “3797 إصابة جديدة سجلت بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم”، الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “سُجلت 52 ضحية أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 130,603 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “في الـ24 ساعة الماضية تم اجراء 277,508 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 1.36٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك 3553 شخصاً في المستشفى لظهور الأعراض عليهم”، وهم “أقل بفارق 97 حالة عن يوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “489 يقبعون في وحدات العناية المركزة حاليا”، وهم “أقل بحاصل 16 وحدة مقارنة بيوم أمس”. واختتم بالقول إن “الـ 24 ساعة الماضية، شهدت تماثل 5265 شخصًا للشفاء”.