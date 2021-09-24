عباس: على إسرائيل الانسحاب خلال عام والا ما جدوى الاعتراف بها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن “أمامَ سلطاتِ الاحتلالِ الإسرائيليِ عامٌ واحدٌ لتنسحبَ من الأراضيِ الفلسطينيةِ المحتلةِ منذُ عام 1967، بما فيها القدسُ الشرقية، ونحنُ على استعدادٍ للعملِ خلالَ هذا العامِ على ترسيمِ الحدودِ وإنهاءِ جميعِ قضايا الوضعِ النهائيِ تحتَ رعايةِ اللجنةِ الرباعيةِ الدولية، وفقَ قراراتِ الشرعية الدولية”.

وأضاف (أبو مازن) في كلمة مسجلة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه “في حالِ عدمِ تحقيق ذلِك، فلماذا يبقى الاعترافُ بإسرائيل قائماً على أساسِ حدودِ العامِ 1967؟ لماذا يبقى هذا الاعتراف؟”.

وتابع: “أطالبُ الأمينَ العامَ بالدعوةِ لمؤتمرٍ دوليٍ للسلام، وِفقَ المرجعياتِ الدوليةِ المعتمدة، وقراراتِ الأممِ المتحدة، ومبادرةِ السلامِ العربيةِ وتحت رعايةِ الرباعيةِ الدولية، فقط وليس غيرها”.

وأشار عباس إلى انه “من ناحيةٍ أخرى، سنتوجهُ إلى محكمةِ العدلِ الدولية، باعتبارِها الهيئةَ الأعلى في القضاءِ الدولي، لاتخاذِ قرارٍ حول شرعيةِ وجودِ الاحتلالِ على أرضِ دولةِ فلسطين، والمسؤولياتِ المترتبةِ على الأممِ المتحدةِ ودولِ العالمِ إزاءَ ذلك”.

وقال: “سوفَ يتَوجبُ على الجميعِ التقيدُ بنتائجَ ما سيصدرُ عنِ المحكمةِ بهذا الصدد، فالاستعمارُ والأبارتهايد محظورانِ في القانونِ الدولي، وهما جرائمُ يجبُ مواجهتُها، ومنظومةٌ يجبُ تفكيكُها”.

مبينا أن، “قبولَ المجتمعِ الدولي ومُساعدتَهُ لتطبيقِ هذهِ المبادرةِ المستندةِ للشرعيةِ الدولية، قدْ يُنقذُ المنطقةَ مِنَ الذهابِ إلى المصيرِ المجهول”.

واسترسل: “لدينا جميعاً فُرصةٌ للعيشِ في أمنٍ وسلام، في حسنِ جوار، كلٌ في دولتِهِ، وإنّ التأخيرَ في تطبيق هذهِ الخطواتِ سَيُبقي المنطقةَ في حالةٍ من التوترِ وعدم الاِستقرارِ الذي لا تُحمدُ عُقباه. هَلْ يَحلمُ حكامُ إسرائيل ببقاءِ الاحتلالِ إلى الأبد؟ هل يريدون هذا الاحتلال للأبد؟”.

وتساءل: “لماذا يجَبُ أن يستمرَ الفلسطينيُ بالعيشِ، إمّا تحتَ الاحتلالِ الإسرائيليِ العنصري، أو كلاجئٍ في دولِ الجوار؟ أليس هناك خيارات أخرى، كالحرية مثلا؟ إن الفلسطينيُ في كلِ مكانٍ إنسانٌ مبدعٌ وخلاق، ويتمتعُ بالنشاطِ والحيوية، والعالمُ كُلهُ يَشهدُ بذلك، ويستحقُ أنْ يعيشَ حراً في وطنه”.

وقال: “إنَّ شعبَنا لَنْ يُسلَّمَ بواقعِ الاحتلالِ وممارساتِه غيرِ الشرعية، وسيواصلُ نضالَهُ للوصولِ إلى حقوقهِ في تقريرِ المصير، والبدائلُ أمامَ شعبِنا مفتوحة، بما فيها خيارُ العودةِ لحلٍ يستندُ إلى قرارِ التقسيمِ رقم 181 للعام 1947، الذي يُعطي دولة فلسطين 44% من الأرض، وهي ضعفُ مساحةِ الأرضِ القائمةِ على حدودِ عام 1967، ونُذكرُ الجميعَ أنَّ إسرائيلَ كانتْ قد استولت بالقوةِ العسكريةِ على نصفِ الأرضِ المخصصةِ للدولةِ الفلسطينيةِ في عام 1948، وهو حلٌ أيضاً مُتوافِقٌ مع الشرعيةِ الدولية”.

وأضاف: “وفي حالِ مواصلةِ سلطاتِ الاحتلالِ الإسرائيليِ تكريسَ واقعِ الدولةِ العنصريةِ الواحدة، كما يَجري اليوم، فإنَّ شعبَنا الفلسطيني، والعالمَ بأسرِه، لنْ يقبلَ بذلك، وسَتفرِضُ المعطياتُ والتطوراتُ على الأرضِ الحقوقَ السياسيةَ الكاملةَ والمتساويةَ للجميع على أرض فلسطين التاريخية، في دولةٍ واحدة”.

وتابع الرئيس الفلسطيني: “وفي كلِ الأحوال، على إسرائيل أن تختار. هذه هي الخيارات أمامها، وعليها أن تختار”، مشيراً إلى أنه “وصلْنا إلى مواجهةٍ معَ الحقيقةِ مع سلطةِ الاحتلال، وَيبدو أننا على مفترقِ طرق، أقولُ إنّهُ قَدْ طفحَ الكيل، فالوضعُ أصبحَ لا يُحتمل، وغيرَ قابلٍ للاستمرار، ولَمْ يَعدْ شعبُنا يحتملُ المزيد”.

وقال: “لقدْ ناضلتُ طوالَ حياتي من أجلِ صنعِ السلام، واتْبعتُ الطرقَ السلميةَ والقانونيةَ والدبلوماسيةَ والعملَ في المحافلِ الدولية. مددْنا أيدينا مراراً للسلامِ، ولا نجدْ شريكاً في إسرائيل يؤمنُ ويقبلُ بحلِ الدولتين”.

وأعلن عن “حوارِنا البناءِ الذي يجري حالياً مع الإدارةِ الأمريكيةِ لاستعادةِ العلاقاتِ الفلسطينيةِ الأمريكية، ووضعِ خطواتٍ تَضمنُ التزامَ سلطةِ الاحتلالِ بالاتفاقياتِ الموقعة. نحنُ من جانبِنا سنسعى لإنجاحِ ذلكَ بهدفِ خلقِ أجواءٍ تَسمحُ بالانتقالِ بأسرعَ وقتٍ ممكنٍ إلى الحلِ السياسيِ الدائمِ الذي يُنهي الاحتلالَ الإسرائيليَ لبلادِنا”.