جامعة فلورنسا تجمع أموالاً لدعم حق الدراسة للطلبة الأفغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – أطلقت جامعة فلورنسا (مقاطعة توسكانا ـ وسط) حملة لجمع التبرعات لمساعدة الطلاب الأفغان المسجلين فيها.

ووفقا لبيان الجامعة، “تهدف حملة التبرعات التي دعيت: متحدون لأجل طلبة أفغانستان (Unifi Fast)، إلى شراء الأدوات المفيدة للدراسة وتعزيز الأنشطة البحثية في الجامعة”، والتي “يمكن المشاركة فيها من خلال شبكة (PagoPa)”.

وقال البيان، إن “العميدة أليساندرا بيتروتشي ستبدأ حملة الاشتراكات بمناسبة ليلة الباحثين والباحثات، المخصصة للنشر العلمي، المصادفة يوم غد الجمعة”، والتي “ستكون فيها محطة نشطة في الحديقة التابعة للحرم الجامعي، يمكن من خلالها الممكن التبرع عبر الإنترنت”.

وبهذا الصدد، قالت العميدة بيتروتشي، إن “الجامعة تعتزم تعزيز التضامن الملموس مع طلابها الأفغان، والتماس المشاركة الشخصية في هذه المبادرة المفتوحة للجميع، والتي سأكون أول من يلتزم بها باقتناع”.