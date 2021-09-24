رئيس النواب الإيطالي: قتل النساء نزعة ذكورية مسمومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو عن الاقتناع بأن “النزعة الذكورية المسمومة، التي تغذيها القوالب النمطية والأحكام المسبقة، هي الدبال الذي يغذي التمييز والعنف ضد النساء”.

وفي كلمته خلال مؤتمر “قتل النساء: وجهات نظر وقوانين”، الذي انعقد بمقر مجلس النواب (مونتي تشيتوريو) في روما الجمعة، أضاف فيكو أن الأمر يتعلق بـ”آفة مؤلمة يجب مكافحتها من خلال دمج وتحسين الإطار التنظيمي، لكن قبل كل شيء، عن طريق إزالة العقبات في عالم العمل، بل والقيود الثقافية أيضاً، من خلال عمل يبدأ من المدارس”.

وقال القيادي في حركة خمس نجوم، إن “الموضوع الذي دُعينا للتأمل به اكتسى صفات ذات خطورة وآنية بارزتين في الأسابيع الأخيرة”، فـ”منذ بداية العام، قُتلت 81 امرأة في بلادنا، من بينهم 70 في سياق أسري ـ عاطفي و50 على يد شريك الحياة أو الشريك السابق”.

وذكر فيكو أنه “تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه وفقا لمعطيات وزارة الداخلية، كانت هناك في عام 2020، 116 جريمة قتل ضحيتها نساء، 99 منها في المجال الأسري ـ العاطفي، وبزيادة بمجموع 94 حالة مقارنة عن العام السابق، وربما نتيجة الإقامة الجبرية في المنزل التي فرضها الوباء”.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن “هذه الصورة، تنعكس في نمو بنسبة 120٪ للاتصالات برقم الطوارئ المخصص لهذه الحالات، المسجل بين شهري آذار/مارس وحزيران/يونيو العام الماضي، أي خلال فترة الإغلاق”، حيث “تم ثلثها تقريبا من قبل نساء أبلغن عن عنف جسدي أو نفسي”.

وذكّر فيكو بأنه “للأسف، تتعرض النساء لخطر العنف، بين جدران المنزل فوق كل شيء”، وذلك “من قبل الأزواج، شركاء الحياة أو أفراد الأسرة الآخرين”. واختتم بالقول إن “هذه الأرقام تؤكد – كما قلت في مناسبات أخرى – إن العنف ضد المرأة، ظاهرة هيكلية وليست حالة طارئة، تغوص جذورها في عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية متعددة”.