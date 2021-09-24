مركز كاثوليكي إيطالي يطلق حملة لصالح اللاجئين الأفغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن مركز أستاللي اليسوعي لخدمات المهاجرين في روما أن متطوعيه ولاجئين يرعاهم، سيكونون مع رئيسه الأب كاميللو ريبامونتي في ساحة القديس بطرس بعد غد الأحد، للاستماع إلى صلاة التبشير الملائكي التي يتلوها قداسة البابا.

وقال المركز في بيان الجمعة، إنه “في هذا اليوم، سيطلق مركزنا حملة لصالح اللاجئين الأفغان، الذين يرحب بهم ويرافقهم الى روما”، مبيناً أن “هناك حوالي مائة رجل وامرأة، من بينهم عائلات عديدة لديها أطفال، تمكنّا من إنقاذهم خلال عملية الإجلاء نهاية شهر آب/أغسطس”، المنصرم.

ولفت الأب ريبامونتي إلى أنه “في الوقت الذي تسببت فيه الحرب والتغيّر المناخي بنزوح عشرات ملايين الأشخاص في أرجاء العالم، فإن الاحتفاء بهذا اليوم، بالنسبة لجميع الكاثوليك، يعني تحمل مسؤولية إحداث تغيير شخصي لصالح استقبال اللاجئين والتضامن معهم”.

وتابع: “إنه يعني التخلي عن التردد والتحيزات، مقاومة المخاوف، والانفتاح على الآخر كأخ”، وبالتالي “بناء أنفسنا بشكل أكبر، كما يطلب منا ذلك البابا فرنسيس”. وذكّر بأن “الفرار من دول مثل نيجيريا، السودان، إريتريا، فنزويلا وميانمار يستمر كل يوم، فالعالم يمر بأزمات إنسانية تجبر الرجال والنساء والأطفال على الرحيل”. واختتم بالقول إن “من الضروري الانفتاح على الآخرين ومعرفة كيفية تلبية رغبتهم بالسلام والحرية”.