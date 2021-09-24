نواب إيطاليون: سنلعب دوراً أكثر ريادية بقمة مجموعة العشرين الاستثنائية لأجل أفغانستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد نواب إيطاليون، أن قمة مجموعة العشرين الاستثنائية لأجل أفغانستان ستنعقد لا محالة، وأن إيطاليا ستلعب دوراً أكثر ريادية فيه باستمرار.

وأعرب أعضاء حركة خمس نجوم في لجنتي الخارجية والدفاع بمجلس النواب في مذكرة مشتركة، عن ارتياحهم لعقد هذه القمة الاستثنائية، التي من المحتمل أن تستضيفها روما.

وقال النواب، إن “الكارثة الإنسانية في أفغانستان كانت متوقعة أصلاً، بعد ساعات قليلة من عودة حركة (طالبان) إلى السلطة، مع مشاهد الشوارع التي تجتاحها الاشتباكات، أعمال العنف، الانتهاكات والقتل الهمجي”.

وأشار برلمانيو خمس نجوم إلى أنه “لهذا السبب من المهم أن تتحرك إيطاليا، انطلاقا من دور رئاستها الدقيق، لتعزيز قمة مجموعة العشرين الاستثنائية بشأن أفغانستان، ولصون الأمن الدولي من الخطر المحتمل للإرهاب، وفي الوقت نفسه، الحيلولة دون ضياع 20 عامًا من الإنجازات المضنية التي تحققت في ذلك البلد من حيث الحقوق والحريات الفردية”.

وأضاف النواب أن “وزير خارجيتنا لويجي دي مايو يقوم بعمل دبلوماسي ممتاز لعقد هذه القمة، التي ستركز على قضايا المساعدات الإنسانية والأمن وحقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص لعدم التخلي عن النساء الأفغانيات”، مؤكدين أن “التزامنا، في هذا المعنى، عند حده الأقصى،” لكن من ناحية “حركة (طالبان) نحن بحاجة إلى أفعال وليس أقوال، وعليهم إثبات أنهم لا يدوسون على الحقوق التي اكتسبتها النساء في السنوات الأخيرة”.

وأشار نواب الحركة إلى أنه “أخيرًا، يجب أن يكون هناك أقصى دعم للمنظمات الإنسانية النشطة في أفغانستان من جانب مجموعة العشرين”، وخلصوا الى القول، إنه “دعم ضروري لمنع وقوع أزمة إنسانية والانهيار الاقتصادي المرتبط بها، وما يترتب على ذلك من ارتفاع مخاطر تدفقات الهجرة”.