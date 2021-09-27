رئيس إيني يدعو لخطة أمن طاقة أوروبية والتطلع لإفريقيا لتنويع الموارد  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي إلى تبني خطة أمن طاقة أوروبية.

روما- وقال ديسكالزي، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) إنه “يتعين على الاتحاد الاوروبي أن يجهز نفسه بما ليس لديه اليوم. أي خطة أمن طاقة مهيكلة وطويلة الأمد”، منوها إلى أن بلاده تستورد 92% من الطاقة التي تحتاجها، في حين أن الاتحاد الأوروبي يستورد عمليًا كل الغاز الذي يستهلكه وجزءًا كبيرًا من احتياجاته النفطية

وأردف ديسكالزي “لذلك فإن أوروبا تعتمد هيكليا على مصادر أجنبية للطاقة. ولكن اليوم ، في مواجهة الإمدادات التي تأتي بشكل رئيسي من الشرق ، أي من روسيا أو من الشمال، أي من النرويج، فإن الفرصة الكبيرة هي التطلع إلى الجنوب، إلى إفريقيا”.

وقال “هذا ما تفعله إيني، على سبيل المثال في نيجيريا والكونغو وغانا ومصر، حيث نقدم الغاز للاستهلاك المحلي…في أفريقيا، هناك 650 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء. إن توفيرها لهم يعني فرصة عظيمة للتطور والرفاهية وخلق روابط تساعدنا نحن الأوروبيين أيضًا. لكن أكرر، إنه مشروع يجب أن يكون له على الأقل بعد وطني، أو من الافضل فوق وطني، فشركة مثل شركتنا وحدها لا تكفي”.

وحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني، فإن “الأمر يتعلق بالتطلع إلى المستقبل أيضًا، وليس بسياسة طاقة فحسب، بل بالسياسة والجغرافيا-السياسية بمعنى أوسع ، لأنه يجب علينا أولاً وقبل كل شيء تزويد إفريقيا بالبنى التحتية لإنتاج الطاقة، وتوفيرها أولاً للسكان المحليين، ثم تصدير ما لم يتم استخدامه هناك”.

وبشأن التحول في مجال الطاقة، يرى ديسكالزي أنه “لا توجد وسيلة واحدة فقط” للوصول إلى هذا الهدف، “بل حزمة من الوسائل. نوع من الفسيفساء يجب أن يتم رصه وربما تكييفه باستمرار”. وأضاف “بالتأكيد لا توجد تقنية واحدة في مجال الطاقة ستكون كافية في المستقبل لتلبية كل الطلب. لهذا نحتاج إلى نهج خالٍ من التحيزات الأيديولوجية يأخذ في الاعتبار كل ما يمكن استخدامه: من الهيدروجين، مرورا بالمصافي الحيوية، إلى التقاط (وتخزين) انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على سبيل المثال لا الحصر”.

وعن العودة لإستخدام الطاقة النووية في إيطاليا، قال “كمجوعة إيني، لقد توقفنا عن استخدام الطاقة النووية منذ أربعين عامًا، وفي هذه الفترة بعد أن عبرت الدولة عن نفسها بوضوح بشأن المسارات التي يجب اتخاذها (نتيجة استفتاء شعبي في عام 1987)، فقدنا العديد من المهارات في هذا القطاع ، بينما ظهرت مهارات في قطاعات أخرى. باختصار، يبدو لي أنه من الصعب جدًا التفكير في الطاقة النووية، وإن كانت من الجيل الرابع. أعتقد أنه يجب علينا التركيز على التقنيات التي اكتسبنا فيها أكبر قدر من الخبرة. لكن على أي حال ، ليس من المناسب وجود حواجز أيديولوجية: فعلى كل حال يأتي جزء من الطاقة التي نستوردها من فرنسا على وجه التحديد من الطاقة النووية”.

واشار ديسكالزي إلى أن لدى مجموعة إيني “برنامج تحول” تصبح بموجبه “محايدة للكربون بحلول عام 2050” ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف “هناك حاجة إلى الكثير من التكنولوجيا. فعلى مدى السنوات الثماني الماضية أصبحنا على نحو متزايد شركة تكنولوجية تحاول إنشاء الحلول التي تحتاجها. وهذا يتيح لنا، من ناحية الحصول على حلول مصممة خصيصًا لاحتياجاتنا، ومن ناحية أخرى يعطي دافعًا قويًا للبحث التكنولوجي في الشركة على تطبيق هذه التكنولوجيا على مشاكلنا الملموسة. وبهذه الطريقة، يتم أيضًا تقليل أوقات الوصول إلى الأسواق “.