إشتية: رفض حركة حماس إجراء الانتخابات البلدية في غزة سيء ومرفوض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الخليل- قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية إن رفض حركة (حماس) إجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة هو “أمر سيء ومرفوض”.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في مدينة الخليل: “المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والمجالس القروية، ستنطلق يوم 11/12/2021، في 388 تجمعا بلديا وقرويا، منها 377 في الضفة الغربية و11 في قطاع غزة”.

واستدرك: “وعلى ضوء رفض حركة حماس، لإجراء الانتخابات في قطاع غزة، وهذا شيء سيئ ومرفوض، فإن مجلس الوزراء سيناقش تأجيل انتخابات بلديات القطاع إلى المرحلة الثانية لنفسح المجال للحوار، والتي متوقع لها أن تتم قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، ومجلس الوزراء سيناقش اليوم تحديد موعد المرحلة الثانية على ضوء التوصيات المجتمعية وتوصيات لجنة الانتخابات المركزية”.

وأشار إلى أن “تقسيم الانتخابات على مرحلتين كان قد جرى في الماضي، وهو منسجم مع القانون الفلسطيني ذي العلاقة بالشأن الانتخابي”.

وكانت حركة حماس رفضت الانتخابات البلدية بمعزل عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيلها الى حين وقف إسرائيل معارضتها لإجرائها بالقدس.