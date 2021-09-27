مسؤول صحي إيطالي: إلغاء 600 ألف جراحة خلال أقل من عامين بسبب كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي إنه بين عامي 2020 و2021 “تم إلغاء أكثر من ستمائة ألف عملية جراحية بسبب حالة طوارئ كوفيد 19”.

وفي تصريحات إذاعية الإثنين، قام وكيل وزارة الصحة، بيير باولو سيليري، بتحديث معطيات الإنذار الذي أطلقته الجمعية الإيطالية للجراحة، التي أبلغت عن 400 ألف عملية جراحية، ومليون و300 ألف حالة دخول إلى المستشفى أقل عام 2020، مقارنة بعام 2019.

وأعلن سيليري عن وضع خطة قريبًا، “من شأنها إجراء مراجعة وحساب الخدمات الباهظة، لتتمكن من اجراء البرمجة”، كما “سيتم إدخال موارد جديدة أيضاً”، مبيناً أنه “لذلك، فإن أعداد الجراحات التي تم إلغاءها جرّاء وباء كوفيد 19، أكبر من تقدير جمعية الجراحين، لأن هذه هي معطيات عام 2020، لكن كان هناك تباطؤاً عام 2021 أيضاً”.

وأشار المسؤول الصحي إلى أن “المراجعة الجارية، تأتي لإدراك الرقم بدقة، لكنه رقم أعلى من 600 ألف حالة”. في الواقع، “لم يتم إلغاء العمليات الجراحية الخاصة بالأورام الحميدة فحسب، بل كذلك الجزء المتعلق بأمراض أكثر خطورة أيضًا لسوء الحظ”، أي “ما يسمى بتدخلات الفئة (أ) التي يجب تنفيذها في وقت محدد، كأمراض الأورام أو عمليات الزرع “.

وذكر سيليري أن وزارة الصحة “وضعت العام الماضي خطة وضخت موارد بمبلغ 700 مليون يورو لمواجهة هذا التراكم في الخدمات الضائعة”، كما أشار إلى أن “هذه ليست مشكلة إيطالية فقط، فإن دراسة دولية تحصي في أنحاء العالم، فقدان أكثر من 25 مليون عملية جراحية في الأشهر الثلاثة الأولى من الوباء وحدها”.