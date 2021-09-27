دي مايو: الانتخابات في ليبيا ليست يوتوبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو على أن إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر نهاية العام الحالي ليس عملا مستحيلا.

وقال دي مايو، أمس الاحد في مقابلة مع القناة الثالثة العامة (Rai3) ردا على سؤال حول إمكانية اجراء الانتخابات في ليبيا: “البعض يقول إنها يوتوبيا، لكن تخيل حكومة وحدة وطنية قبل عام كان من الممكن أن يكون أيضا يوتوبيا إلا أنها موجودة الآن”، في إشارة الى حكومة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

وتحدث دي مايو عن جهات، لم يسمها، تحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا ، وقال “لكن إذا أراد الشعب (الليبي) الانتخابات، فيجب منحها لهم”، وأيضا من “خلال البدء في إخراج كل القوات الاجنبية والمرتزقة، التي قاتلت بعضها البعض في ليبيا في السنوات الأخيرة”.