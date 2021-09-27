بينيت في الأمم المتحدة ..حديث عن كورونا وإيران وتجاهل تام للفلسطينيين

القدس-نيويورك- أسهب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في كلمته الأولى أمام الأمم المتحدة بالحديث عن وباء كورونا وإيران وتجاهل الفلسطينيين بالكامل حيث لم يذكرهم ولو بكلمة واحدة.

وقال: “هذا العام فقط، قامت إيران بتشغيل وحدة إرهابية فتاكة جديدة والتي تتكون من أسراب من الطائرات القاتلة بدون طيار المزودة بأسلحة فتاكة والقادرة على شن هجوم في أي مكان وفي أي وقت إنهم يخططون لتغطية سماء الشرق الأوسط بهذه القوة المميتة“.

وأضاف: “قد استخدمت إيران بالفعل هذه الطائرات بدون طيار القاتلة – المسماة (شاهد 136) لمهاجمة المملكة العربية السعودية وأهدافا أمريكية في العراق وسفنا مدنية في البحر، مما أسفر عن مقتل مواطن بريطاني ومواطن روماني“.

وحذر من ان “إيران تخطط لتسليح وكلائها في اليمن والعراق وسورية ولبنان بمئات ثم الآلاف من هذه الطائرات بدون طيار القاتلة تخبرنا التجربة أن ما يبدأ في الشرق الأوسط، لا يتوقف عند هذا الحد“.

وأشار إلى أنه “على مدى السنوات القليلة الماضية، إيران حققت قفزة كبيرة إلى الأمام، في البحث والتطوير النووي، في قدرتها الإنتاجية للسلاح النووي، وفي تخصيبه“.

وقال: “لقد بلغ برنامج الأسلحة النووية الإيراني مرحلة حاسمة. جميع الخطوط الحمراء تم تجاوزها. إجراءات التفتيش — تم تجاهلها. كل التفكير بالتمني — ثبت كذبه“.

وأضاف: “تنتهك إيران اتفاقيات الضمانات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي تفلت من العقاب، إنهم يضايقون المفتشين ويخربون تحقيقاتهم – وهم يفلتون من ذلك، إنهم يقومون بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% وأصبحوا على بُعد خطوة واحدة من امتلاك المادة التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة النووية – وهم يفلتون من ذلك“.

وتابع: “الأدلة التي تثبت بوضوح نوايا إيران بشأن إنتاج الأسلحة النووية في مواقع سرية في تورقوز‌آباد، وطهران وماريفان يتم تجاهلها، وبلغ البرنامج النووي الإيراني لحظة فاصلة؛ وكذلك صبرنا“.

واعتبر بينيت إن “الكلمات ليست كفيلة بوقف دوران أجهزة الطرد المركزي، هناك في العالم الذين يبدو أنهم ينظرون إلى سعي إيران إلى امتلاك الأسلحة النووية على أنه حقيقة لا مفر منها، أو أنهم قد سئموا من السماع عن ذلك“.

وقال: “إسرائيل ليس لديها هذا الامتياز. لن نتعب، ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي“.

وأضاف: “أريد أن أخبركم شيئا: إيران أضعف بكثير مما تبدو عليه، إن اقتصادها غارق، ونظامها فاسد وبعيد كل البعد عن جيل الشباب، وتعجز حكومتها الفاسدة حتى عن إمداد أجزاء كبيرة من البلاد بالمياه، وكلما أصبحوا أضعف، فإنهم يتبعون نهجًا أكثر تطرفًا“.

وتابع: “إذا تعاملنا مع ذلك بجدية، وكنا جادين في وضع حد لهذا الوضع، إذا استخدمنا كل براعتنا، فيمكننا أن نتغلب، وهذا ما سنفعله“.

وأشار بالمقابل إلى ان “لكن ليس كل شيء مظلم في الشرق الأوسط“.

وقال: “إلى جانب الاتجاهات المثيرة للقلق، هناك أيضًا أشعة ضوء. أولاً وقبل كل شيء العلاقات المتنامية التي تحيكها إسرائيل مع الدول العربية والإسلامية. العلاقات التي بدأت قبل 42 عامًا مع اتفاقية السلام التاريخية الإسرائيلية المصرية، والتي تلتها قبل 27 عاًمًا اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية”.

وأضاف: “حتى في الآونة الأخيرة مع إبرام الاتفاقات الإبراهيمية التي اتاحت تطبيع علاقاتنا مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب”.

