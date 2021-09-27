إيطاليا: 45 وفاة جديدة بـ كوفيد-19 وتسجيل 1772 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) الاثنين تسجيل 1772 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و45 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 662 ألفا و87، توفي منهم 130 ألفا و742 مريضا.

الوفيات المعلنة أمس الاحد كانت 44 وفاة والاصابات 3099 إصابة، فيما يبلغ معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات 1.4%.

وارتفع عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 5 مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم اليوم 488 مريضا، وأيضا اولئك الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بـ 52 مريضا، ليصبح عددهم اليوم 3487.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و430 ألفا و265، بعد شفاء 2892 شخصا بين أمس واليوم.