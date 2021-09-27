ايطاليا تعلن انعقاد مؤتمر “لقاءات مع افريقيا” في الثامن من الشهر القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حددت وزارة الخارجية الايطالية يوم الجمعة 8 تشرين الأول/أكتوبر القادم موعدا لإنعقاد النسخة الثالثة للمؤتمر الوزاري الإيطالي-الأفريقي “لقاءات مع إفريقيا” بالعاصمة روما، مشيرة إلى أن الحدث سيجمع وفودًا من 54 دولة أفريقية وممثلين عن الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأفريقية الرئيسية الأخرى.

واشارت إلى أن نسخة هذا العام تأتي في إطار الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين التي وضعت الثلاثية “الناس، الكوكب، الازدهار” شعارا لها وتزامنا مع الرئاسة البريطانية-الايطالية لقمة المناخ “كوب 26”.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا سيلقي الخطاب الافتتاحي لمؤتمر “لقاءات مع إفريقيا” صباح الجمعة، يلي ذلك مداخلات في الجلسة العامة من كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي ، لويجي دي مايو، الأمينة التنفيذية للجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، فيرا سونجوي ، ورئيسة منتدى مجموعة العشرين للاعمال (B20)، إيما مارشيغاليا.

وحسب البيان، ستعقد بعد الجلسة العامة أربع حلقات نقاش مواضيعية تفاعلية (اثنتان متزامنتان في الصباح وبعد الظهر) للمشاركين المعنيين للنقاش وتبادل الأفكار حول قضايا الطاقة المتجددة، تحول الطاقة ، البيئة والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وستختتم كلمة لرئيس الوزراء ماريو دراغي أعمال المؤتمر الوزاري.