الولايات المتحدة تجدد دعمها لعمل مفوضية الانتخابات الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السفارة الامريكية لدى ليبيا أن السفير ريتشارد نورلاند إلتقى اليوم مدير المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السفير دانيال روبنستين.

ونقلت في تغريدة عن السفير، المبعوث الامريكي الخاص إلى ليبيا، أن اللقاء تمّ “لمناقشة دعمنا لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان أن ليبيا مستعدة تمامًا لإجراء الانتخابات في 24 /ديسمبر” القادم.

وكانت السفارة الامريكية قد هنأت في وقت سابق من الشهر الجاري المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا على “استمرارها في وضع جميع الترتيبات الفنية لإجراء انتخابات ناجحة في 24 كانون الاول/ديسمبر” من هذا العام، وقالت “هذا تأكيد إضافي على أن ليبيا والليبيين جاهزون للانتخابات من الناحية الفنية”.