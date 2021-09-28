الاردن يوجه مذكرة احتجاج لإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-عمان- وجه الأردن مذكرة احتجاج الى الحكومة الإسرائيلية طالبتها فيها بوقف انتهاكاتها بالمسجد الأقصى.

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية رسميا على مذكرة الاحتجاج الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إن “الوزارة وجهت اليوم الثلاثاء، مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية”.

وأضاف في بيان: “إن هذه الانتهاكات مرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازا لمشاعر المسلمين، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

وتابع: “إن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه”.

وكانت مؤسسات رسمية فلسطينية أدانت قيام مستوطنين برفع علم إسرائيل في باحات المسجد الأقصى ومحاولة أداء صلوات في الباحات خلال اليومين الماضيين.