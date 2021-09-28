دي مايو: ترشح روما لإستضافة إكسبو 2030 خبر ممتاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو توقيع رئيس الوزراء ماريو دراغي على طلب إستضافة العاصمة روما لمعرض إكسبو 2030 بـ”الخبر الممتاز حقا”.

ومن المتوقع أن تنافس روما العاصمة السعودية الرياض ومدينة بوسان الكورية الجنوبية على إستضافة المعرض العالمي، وذلك بعد 15 عاما من استضافة ميلانو لإكسبو 2015.

وكتب دي مايو في منشور على صفحة (فيسبوك) الثلاثاء “الآن أصبح رسميًا: روما مرشحة لاستضافة إكسبو 2030. وصل هذا الصباح توقيع رئيس الوزراء دراغي. إنه حقًا خبر ممتاز”، والذي يجب أن “يشجعنا على أن نعمل بإلتزام كبير لتحقيق هذا الهدف المرموق معاً: الحكومة المركزية، المقاطعة (لاتسيو) والبلدية على المستويين المؤسسي والسياسي “.

وأضاف “أود أن أشكر جميع موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والسلك الدبلوماسي للعمل على هذا الترشح المهم. هذه نقطة الانطلاق لمسار جديد. إنه تحد أخضر آخر وللتنمية الحضرية والنمو الاقتصادي لعاصمتنا، وهناك الكثير الذي يتعين فعله. ستكون أشهر مكثفة (بالعمل) وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لتتويج هذا الترشح”.