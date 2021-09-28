البابا: تلزم كنيسة للحوار مع العالم وفي خدمة الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “الحاجة إلى الكنيسة لا تقتصر على وجودها في العالم الحديث والحوار معه، بل قبل كل شيء إلى وضع نفسها في خدمة الإنسان، الاهتمام بالخليقة واعلان وتحقيق أخوّة عالمية جديدة، تشفي العلاقات الإنسانية من الأنانية والعنف، اساها الحب المتبادل والقبول والتضامن”.

هذا ما كتبه البابا في مقدمته لكتاب “الأخوة علامة العصر. التعاليم الاجتماعية للبابا فرنسيس”، من تأليف الكاردينال تشيرني والأب كريستيان باروني، الذي سيكون في المكتبات اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

هذا وسيتم تقديم الكتاب يوم 30 أيلول/سبتمبر في بث مباشر على موقع (فاتيكان نيوز) الإخباري من غرفة باربيريني في المكتبة الرسولية.

وكتب البابا، أن “المجمع الفاتيكاني الثاني كان قد دخل في طريقتنا في أن نكون مسيحيين وكنيسة، وفي مجرى الحياة، كان حدسي وتصوراتي وروحانيتي ناتجة ببساطة عن اقتراحات عقيدة المجمع، حيث كانت هناك حاجة ماسة إلى الاقتباس من نصوصه”.

وخلص بيرغوليو الى القول: “ربما كنا اليوم، إذ نجد أنفسنا بعد عدة عقود، في عالم قد تغير بعمق على الصعيد الكنسي أيضاً، فمن الضروري توضيح المفاهيم الأساسية للمجمع الفاتيكاني الثاني، أسس حججه، أفقه اللاهوتي والرعوي والطريقة التي استخدمها”.