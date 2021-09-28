قضائي إيطالي: تدخل على العملة الافتراضية التي تفر عن دائرة التحكم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال قضائي إيطالي، إن “العملة الافتراضية هي دائرة يتم تجاهلها تمامًا، بينما تخرج عن أي نطاق للسيطرة”، لذلك “من الضروري التدخل بشأنها”.

هذا ما جاء على لسان المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا والإرهاب، فيديريكو كافييرو دي راؤو، في جلسة استماع أمام لجنة العدل بمجلس النواب، في إطار بحث مخطط المرسوم التشريعي لتنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسيل الأموال.

وأضاف دي راؤو أن “في أحدث التشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، هناك إشارة إلى واجب الإبلاغ، لكن ما ينقص هو القواعد، فما هي الإجراءات التي يجب أن تمتثل لها دائرة العملة الافتراضية، وموضوع اليوم هو التحقق من العملة الافتراضية”.

وأشار المدعي العام إلى أنه “ربما كان يمكن أن تظهر بعض المؤشرات الأخرى حول هذه المسألة في المرسوم، فيما يتعلق بالتوسع الذي يحدث في استخدام هذه العملات، التي تمثل أداة تنبثق عن الحاجة إلى التهرب من ضوابط الدوائر المصرفية”.

وتابع: “فبينما تخضع جميع المعاملات التي تتم بالعملة القانونية لدائرة الرقابة والتحقق، ويتم تضمينها في دائرة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتخضع عمليات التحويل المالية للسيطرة أياً كانت”، فإن هذا لا يحدث للعملة الافتراضية، وهو أمر يتم تجاهله تمامًا: فلا توجد جهة قادرة على اكتشاف التدفقات المالية إن لم يقم الشخص الذي يقوم بها داخل الدائرة الافتراضية بالإبلاغ عنها، وما الذي يرغمه على فعل ذلك؟”.

وأشار إلى أن “الدائرة الافتراضية تتقلب في جميع أنحاء العالم، فهي تتحرك بحرية من مكان إلى آخر دون مواجهة حدود أو ضوابط”: واختتم بالقول إنه “في تشريع من هذا النوع، يمكن لإيطاليا أن تفعل الكثير، ولكن يجب معالجة المشكلة على المستوى الأوروبي ليواجهها العالم بأسره”.