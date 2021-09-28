البابا يدعو لأنماط حياة أكثر بساطة واحترامًا للخليقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – اختار البابا فرنسيس رسالتين بيئيتين مخصصتين للعناية بالبيت المشترك، فقد كتب في تغريدة أولى على مدونة (تويتر): “في لحظات الأزمة هذه، الصحية والاجتماعية والبيئية، لنفكر بكيفية استخدامنا للعديد من السلع المادية الذي غالبًا ما يكون ضاراً بالأرض. فلنختر التغيير ونسير نحو أساليب حياة أبسط وأكثر احترامًا للخلق”.

في تغريدة لاحقة، قال بيرغوليو، إن “الروحانية المسيحية تقترح الرصانة والبساطة التي تسمح لنا بالتوقف وتذوق الأشياء الصغيرة، فلنكن شاكرين للاحتمالات التي توفرها الحياة دون التشبث بما لدينا أو أن نُحزن أنفسنا على ما لا نملكه”.