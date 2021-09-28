إيطاليا: وصول 748 مهاجراً إلى لامبيدوزا خلال الليل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول ما مجموعه 748 مهاجراً الليلة الماضية إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية، بينهم 15 امرأة.

وأضافت المصادر ذاتها أن “رجال الشرطة المالية اعترضوا عند حوالي الساعة 11 مساء، قارب صيد قديم كان يبحر على بعد حوالي 8 أميال بحرية عن الجزيرة، يحمل على متنه 681 مهاجراً”، وقد “استمرت عمليات إنزال المهاجرين الذين كانوا على متنه على الرصيف التجاري حتى وقت متأخر من الليل”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “بعد اجراء الفرز الصحي الأولي على الجميع، تم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”. واستدركت “لكن عملية الرسوّ الكبرى هذه لم تكن الوحيدة خلال الليل”.

واسترسلت: “فعند حوالي الساعة 1.30 صباحًا، وصل زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية إلى رصيف فافالورو، حاملا على متنه 30 تونسيًا، من بينهم 13 امرأة وقاصراً، تم تعقب القارب الذي كان يحملهم على بعد حوالي 3 أميال بحرية عن كبرى جرز الأرخبيل الصقلي”.

وأشارت المصادر إلى أنه “من ناحية أخرى، تم إنقاذ مجموعة ثالثة من المهاجرين مؤلفة من 8 تونسيين، من قبل الشرطة المالية على بعد 4 أميال بحرية عن الجزيرة. وعلى متن قاربين آخرين اعترضتهما الشرطة ذاتها، على بعد 2.5 ميل بحري عن الجزيرة، كان هناك 12 و17 تونسيًا على التوالي، من بينهم امرأتان و4 قاصرين أيضًا”.