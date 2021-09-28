إيطاليا: 2985 إصابة بكوفيد و65 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “2985 إصابة سجلت بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم”.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 65 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 130,807 أشخاص.

وذكرت النشرة الصحية أنه “في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم عمل 338.425 تحليل كشف عن العدوى والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 0.9٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد نزلاء وحدات العناية المركزة اليوم 459 شخصاً”، أي أقل بفارق 29 حالة عن يوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هناك 3418 شخصاً في المستشفيات حالياً”، وهم “أقل بـ69 حالة في الـ 24 ساعة الماضية”.