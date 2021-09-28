دي مايو يشيد بـ”التبادل التجاري الجيد” مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو بـ”التبادل التجاري الجيد” بين إيطاليا والصين.

وقد ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لويجي دي مايو، ووزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية، وانغ وينتاو، اليوم الثلاثاء، الجلسة الرابعة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة الإيطالية الصينية اليوم عبر التداول بالفيديو.

وقالت مذكرة لوزارة الخارجية، أن “الوزير دي مايو، عبّر عن ارتياحه للاتجاه الإيجابي للتجارة الثنائية والصادرات الإيطالية إلى الصين، والتي نمت في النصف الأول من هذا العام بنسبة 20.3٪ و48.3٪ على التوالي”.

وأشارت إلى أنه “على أساس سنوي، ارتفع حجم التبادل التجاري بمبلغ 2.6 مليار يورو من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2021 مقارنة بالفترة نفس من العام السابق”، مبينةً أن الأمر يتعلق بـ”نمو بنسبة مئوية أكبر لصادرات قطاع الأغذية الزراعية، والذي شهد في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو زيادة بنسبة 50٪، ووصلت قيمته إلى 415 مليون يورو”، مبيناً أنها “أرقام جعلت إيطاليا تصبح المورد الثالث لقطاع النبيذ في العالم بالنسبة للسوق الصينية”.

وبهذا الصدد، “ولمزيد من الدعم لصادراتنا، أعلن رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن افتتاح مكتب جديد للتجارة الخارجية في تشينغدو وبدأ مع الوزير وانغ إنشاء مجموعات عمل مخصصة للمنتجات الغذائية الزراعية ولتعزيز التجارة الإلكترونية”.