وزير البيئة الإيطالي: الاستدامة تتطلب الرصانة وسلامة الحس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير التحوّل البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني، أن “الاستدامة هي اختيار ينم عن مسؤولية كبيرة، تتطلب منا القيام بكثير من الابتكار والتمتع بحياة مسؤولة، رصانة وفطرة سليمة”.

وأضاف الوزير تشينغولاني في تصريحات لنشرة أخبار قناة (سكاي 24) الثلاثاء، أن “رصانة وحس سليم، يسمحان لنا بعدم تفاقم الوضع أكثر من اللازم ومشاركة العيش على كوكب مكتظ قليلًا بالسكان، يأتيان فقط من ثقافة، دراسة، بحث، ابتكار، مالية أخلاقية وحكم رشيد”.

وأشار وزير التحوّل البيئي إلى أن “هناك أولئك من يتمتع بحساسية شديدة إزاء مشكلة الطاقة، ومن يتعامل مع الاقتصاد الدائري ومن يؤيد العودة إلى الطبيعة، والمشكلة الحقيقية هي القدرة على معرفة كيف تسير هذه الأشياء الثلاثة معًا، وأضيف رابعًا أن هناك حالة من عدم مساواة عالمية كبيرة لدرجة أنه لا يمكن فصلها عن الركائز الثلاث”.

وتابع “كذلك لأن في البلدان الأكثر حرمانًا، تكون عواقب تغير المناخ أسوأ، فالمشكلة هي إعادة مناقشة عملية التحول البيئي بأكملها، تغيّر المناخ، والحد من عدم المساواة في إطار توعية شاملة. فلا يمكننا التوجه نحو الانغلاق على أنفسنا”.

وأردف الوزير: “غالبًا ما نلتقي أشخاصاً ذوي أيديولوجية في أحد الجوانب الصغيرة، لا يأخذون الآخرين بالاعتبار، بينما نواجه تحديًا ذي بُعد لانهائي ولا تساعد الإيديولوجية في التوصل إلى حل له”.

وبشأن العلاقة بين السياسة والعلم؟ أوضح الوزير أن “التحليلات يجب أن تكون قاسية كما يفعل العلم، لكن الحلول يجب أن تكون مستدامة”. واختتم بالقول “علينا أن نضمن الاستدامة أيضًا وإلا فسيفقد الناس وظائفهم ولا يمكنهم متابعة حياتهم”.