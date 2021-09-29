مفوضة أوروبية: وصول مهاجرين إلى إيطاليا من تركيا أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قالت مفوضة أوروبية، إن المهاجرين بدأوا يصلون إلى إيطاليا قادمين من تركيا أيضاً.

وذكرت المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة يلفا يوهانسون، في مؤتمر صحفي ببروكسل الأربعاء، أنه “المزيد والمزيد من الناس بدأوا يصلون بشكل مستقل إلى إيطاليا في الأسابيع الأخيرة، إنطلاقاً من تونس”.

وأوضحت يوهانسون أن هؤلاء المهاجرين “يغادرون من ليبيا”، كما “بدأت تدفقات من تركيا أيضًا”. واختتمت بالقول، إنه بهذا الشكل، “يتوجب على إيطاليا أن تواجه مشكلة تحدي كبير فيما يتعلق بالتدفقات غير النظامية”، للمهاجرين.

وكان مجمل عدد المهاجرين الوافدين إلى لامبيدوزا، قد تجاوز يوم أمس فقط السبعمائة شخص، بين من تم انقاذهم ومن تمكنوا من الرسوّ بشكل مستقل على سواحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي.