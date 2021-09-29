الحكومة الايطالية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 6% هذا العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقعت مسودة تحديث الوثيقة الاقتصادية والمالية الحكومية، المعروفة اختصارا بالايطالية (Nadef)، تحقيق نمو بنسبة 6% وعجز في الموازنة عند 9.4% ، وحجم دين عام بمعدل 153.5% الى الناتج المحلي الاجمالي في العام الحالي.

وتشير المسودة، التي حملت توقيع وزير الاقتصاد دانييلي فرانكو، إلى سيناريو نمو للاقتصاد الإيطالي، بفضل سياسة توسعية، خلال العامين المقبلين، تركز تدريجياً على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتربط مسودة الوثيقة آفاق حدوث مزيد من التعافي في الناتج المحلي الإجمالي في الفصول القادمة بشكل أساسي بتطور الوباء والطلب العالمي، ولكنه سيتأثر أيضًا بنقص المواد الخام والزيادات الحادة في أسعار الطاقة المسجلة في الأشهر الأخيرة ، وهي عوامل تؤثر أيضًا على تكاليف إنتاج الشركات ويمكن أن تعرقل خطط إنتاجها .

وتشير إلى أن النمو المسجل للناتج المحلي الإجمالي جاء نتيجة بعض الحوافز للابتكار وكفاءة الطاقة التي تمولها خطة الانتعاش والقدرة على الصمود الوطنية، ولكنه ليس مدفوعا بإستثمارات قوية للقطاع العام.

وتوقعت المسودة معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% في عام 2022 و 2.6% في عام 2023 و 1.9% في عام 2024 .