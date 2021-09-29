المفوضية الاوروبية تقدر مصرع أكثر من 20 ألف مهاجر بمياه المتوسط منذ عام 2014

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل اشارت المفوضية الاوروبية، إلى أنه في الفترة من عام 2014 إلى اليوم “لقي أكثر من 20 ألف مهاجر مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط​” تجاه أوروبا.

وبحسب وثيقة صدرت الاربغاء عن المفوضية حول خطة عمل جديدة لمكافحة تهريب البشر، فإنه منذ بداية العام الحالي حصدت مياه المتوسط أرواح 1369 مهاجرا.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد ذكرت في تقرير سابق أن حصيلة الضحايا في الاشهر الست الاولى من هذا العام لا تقل عن 1146 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، منوهة بأنها زيادة بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وافادت المنظمة في تقريرها نصف السنوي، بأن عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط ارتفع بنسبة 58% بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.