دراغي: نمو الاقتصاد الايطالي فاق بكثير توقعاتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي أن مسار النمو الاقتصادي لبلاده “أفضل بكثير مما كنا نظن أنه يمكن أن يكون قبل 5 أشهر”.

وقال خلال مؤتمر صحفي الاربعاء في مقر الحكومة (قصر كيجي)، إلى جانب وزير الاقتصاد والمالية، دانييلي فرانكو، لدى عرضه الوثيقة الاقتصادية والمالية الحكومية المحدّثة، المعروفة اختصارا بالايطالية (Nadef)، إن “النمو لعام 2021 هو 6%، بدلا من فرضية 4.5% المصاغة قبل 5 أشهر. ويبلغ (معدل) العجز (في الموازنة العامة) إلى الناتج المحلي الإجمالي 9.4% بدلاً من 11.8% وهو أيضًا منخفض مقارنة بعام 2020. كما انخفض الدين العام قليلاً”.

وأضاف رئيس الوزراء، المحافظ السابق للمصرف المركزي الاوروبي، “هناك ثقة الآن في إيطاليا، بين الإيطاليين وفي بقية العالم تجاه ايطاليا…القفزة في الاستثمارات، هي خبر آخر جيد، تستعيد كل ما فقدناه العام الماضي وأكثر”.

وأكد أن “تجاوز مشكلة ارتفاع (معدل) الدين العام يأتي في المقام الأول بتحقيق النمو. وهذا يعني أيضًا أنه عند اختيار إجراءات قانون الموازنة يجب أن نكون حذرين بشأن التدابير التي تساهم في نمو عادل ومستدام ودائم وتلك التي لا تساهم في هذا النمو. قانون الموازنة العامة، الذي سيتم تقديمه في غضون أسابيع قليلة، سيظل قانونًا توسعيا بشكل أساسي”.

واشار إلى “إن التحدي الأكثر أهمية هو جعل النمو عادلًا ومستدامًا وهيكليا، بمعدلات أعلى من تلك التي كانت قبل الوباء، والتي كانت منخفضة للغاية”، مشددا على أن النمو ومكافحة الوباء “يسيران جنبًا إلى جنب”.